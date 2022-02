Tentativa de resgate de menino que caiu em poço no Marrocos entra no 4° dia

Bombeiros trabalham no resgate do menino que caiu em poço (foto: Fadel SENNA / AFP) Uma operação para tentar resgatar uma criança de 5 anos que caiu em um poço de 32 metros de profundidade no Marrocos chegou ao quarto dia neste sábado (5/2).





Durante esse tempo, as equipes estão tirando pedras para tentar retirar o menino do buraco.









O resgate conta com a ajuda de um câmera que monitora o menino. Pelas imagens, é possível ver que ele está com alguns ferimentos no rosto. Ele está recebendo água, comida e oxigênio.





Rayan caiu no poço na terça-feira (2/2). O local fica perto de onde ele mora na aldeia de Ighrane, perto da cidade de Bab Berred, na província de Chefchaouen.





"Rayan estava brincando e então desapareceu às 14h. Toda família se mobilizou para procurá-lo até que nos demos conta de que tinha caído no poço", relatou a mãe do menino à imprensa local.