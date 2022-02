EUA superam 900.000 mortes por covid, segundo Universidade Johns Hopkins

O número de mortos nos Estados Unidos pela covid-19 superou os 900.000 nesta sexta-feira (4), segundo a Universidade Johns Hopkins, que faz o rastreamento da pandemia do coronavírus.



O balanço tinha atingido 800.000 mortos em meados de dezembro, apenas um mês e meio atrás. Os novos casos vinculados à variante ômicron estão em queda, mas os óbitos diários ainda estão em ascensão, com uma média de 2.400 atualmente, segundo cifras oficiais.



O número de internações "continua alto, testando nossas capacidades e nosso pessoal de saúde em determinadas regiões", destacou na quarta-feira Rochelle Walensky, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), principal agência sanitária dos Estados Unidos.



As mortes geralmente ocorrem várias semanas após as infecções, o que explica as diferenças entre a curva de casos e óbitos.



As mortes continuam aumentando, apesar de vacinas altamente eficazes estarem amplamente disponíveis no país, onde apenas 64% da população está totalmente vacinada.



Em valores absolutos, os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, à frente do Brasil e da Índia, segundo dados oficiais divulgados pelas autoridades.