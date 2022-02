UE afirma que fechamento do escritório da Deutsche Welle na Rússia é inaceitável

O fechamento do escritório do grupo de comunicação alemão Deutsche Welle em Moscou, ordenado pelas autoridades russas, "é inaceitável e não se justifica", denunciou a União Europeia (UE).



Esta decisão "ilustra, lamentavelmente, a contínua violação da liberdade dos meios de comunicação e o desprezo pela independência da imprensa" na Rússia, afirmou Peter Stano, porta-voz da diplomacia do bloco.



Na quinta-feira, a Rússia ordenou o fechamento do escritório local da rádio e televisão alemã Deutsche Welle, em resposta à proibição de transmissão da emissora russa RT na Alemanha.



O fechamento da Deutsche Welle é o primeiro de um grande meio de comunicação ocidental na era pós-soviética e coincide com o aumento da tensão entre a Rússia e os países ocidentais pela situação na Ucrânia.



RT é um canal público com programação e sites em vários idiomas, como inglês, francês, espanhol e árabe.



Stano disse que a proibição da RT na Alemanha aconteceu porque o canal não tinha uma licença válida de transmissão e isto "não tem nenhuma relação com o trabalho da Deutsche Welle na Rússia".