Marinheiros regatados de petroleiro encalhado no Oceano Índico

Equipes de emergência conseguiram resgatar nesta sexta-feira 11 marinheiros de um petroleiro que havia encalhado perto da costa da ilha francesa de Reunião, no oceano Índico, após a passagem do ciclone tropical Batsirai.



"A operação perigosa, muito técnica e inédita de resgate de 11 marinheiros do navio 'TrestaStar' aconteceu com sucesso entre 2h e 4h da manhã", anunciou a prefeitura de Reunião.



A operação ocorreu em "condições meteorológicas muito desfavoráveis (ondas, ventos e chuvas) e em uma zona de intervenção particularmente difícil", acrescentou o governo local, que mobilizou 32 pessoas para o resgate.



A tripulação do petroleiro de bandeira das Ilhas Maurício é formada por indianos e bengaleses.



Na noite desta quinta, a Prefeitura informou que o "TrestaStar" só transportava mercadorias e que continua menos de 8 m3 de gasóleo de propulsão (leve e volátil). A "maioria" desde combustível "deveria se dispersar sem provocar um risco importante para o meio ambiente", assegurou.



Está previsto que ao amanhecer de sexta-feira uma equipe de especialistas vá até o local para avaliar a situação, acrescentou a informação oficial.



O ciclone Batsirai varreu o sudoeste do oceano Índico com "ondulações de 10 a 12 metros de altura", segundo o serviço meteorológico francês.



A ilha da Reunião, onde chuvas torrenciais e ventos intensos provocaram pelo menos 12 feridos, foi declarada em alerta vermelho e a população foi confinada.