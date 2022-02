Após assinar contrato com gravadora, rapper é morto a tiros em Nova York

Testemunhas disseram à polícia que o assassino estava dentro de um carro escuro, modelo SUV (foto: Reprodução/Instagram @tdott_woo)

O rapper TDott Woo, 22 anos, foi morto a tiros na última quarta-feira (2/2). O crime ocorreu no Brooklyn, em Nova York, pouco depois dele assinar contrato com uma gravadora.





De acordo com o The New York Post, o cantor foi atingido na cabeça e no joelho esquerdo. Woo foi levado ao Brookdale Hospital Medical Center, mas não resistiu.





Ainda de acordo com o jornal, testemunhas disseram à polícia que o assassino estava dentro de um carro escuro, modelo SUV.





A publicação disse ainda que o rapper tinha fechado um acordo com a gravadora Million Dollar Music horas antes do assassinato.





No mesmo dia, a gravadora havia anunciado contratação do músico e logo após o ocorrido lamentou a morte de TDott Woo pelas redes sociais.