Rússia fecha escritório da Deutsche Welle após proibição da RT na Alemanha

A Rússia ordenou nesta quinta-feira (3) o fechamento do escritório local da emissora internacional alemã Deutsche Welle e a proibição de seus programas, em represália pela proibição do canal russo RT na Alemanha.



Esta é a primeira medida deste tipo contra um grande meio de comunicação ocidental desde a dissolução da União Soviética. E se dá em um momento de crise entre Moscou e o Ocidente sobre a situação na Ucrânia, que teme uma invasão russa.



Durante 30 anos, o Kremlin não atacou a imprensa estrangeira, ao mesmo tempo em que Vladimir Putin, no poder desde 2000, assumia progressivamente o controle do setor russo de comunicação.



Nos últimos anos, à medida que as relações com os países ocidentais foram piorando, essa política mudou e, em 2021, um jornalista da rede britânica BBC e um repórter holandês foram expulsos.



Hoje, o Ministério russo da Relações Exteriores anunciou, em um comunicado, as "medidas de represália", que incluem o "fechamento do escritório local" da Deutsche Welle, a "retirada da acreditação de todos os funcionários" e "a interrupção das emissões" em território nacional.



Também foi anunciado um processo para reconhecer a Deutsche Welle como "agente estrangeiro", uma classificação controversa já aplicada a vários veículos russos críticos ao governo.



De acordo com a Chancelaria, também estão previstas sanções contra "representantes de estruturas estatais e públicas alemães envolvidas na restrição da transmissão de RT".



De Berlim, o presidente da Deutsche Welle, Peter Limbourg, classificou as medidas contra sua emissora como "incompreensíveis e excessivas".



A Deutsche Welle "protesta contra essa reação absurda" e promete "fortalecer sua cobertura (jornalística) da Rússia", acrescentou Limbourg, em uma nota.



Poucas horas antes, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, havia declarado que a proibição da RT por parte do órgão regulador alemão era um "ataque à liberdade de expressão".



Na quarta-feira (2), este órgão, o ZAK, proibiu as transmissões em alemão da rede russa RT, tanto em seu site quanto em um aplicativo para dispositivos móveis.



Em dezembro passado, suas transmissões via satélite já haviam sido interrompidas a pedido das autoridades alemãs.



Embora o ZAK afirme que "não se solicitou, nem se concedeu a autorização necessária" para as transmissões da RT, a Rússia denunciou a "motivação política" destas medidas.



Lançado em 2005 com o nome de Russia Today, a emissora é financiada pelo Estado e tem canais e sites em vários idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, alemão e árabe.



Rússia e Alemanha viram suas relações se deteriorarem nos últimos anos, com o caso do envenenamento do opositor russo Alexei Navalny e com a condenação de um oficial da Inteligência russa, autor de um assassinato sob encomenda na capital alemã.



Os atrasos na instalação do gasoduto entre os dois países, o Nord Stream 2, é outro ponto de discórdia.