A Rússia ordenou nesta quinta-feira (3) o fechamento do escritório local da emissora internacional alemã Deutsche Welle e a proibição de seus programas em represália pela proibição do canal russo RT na Alemanha.



Um comunicado do ministério russo das Relações Exteriores também prevê sanções contra "representantes de estruturas estatais e públicas alemãs envolvidas na restrição das transmissões da RT".