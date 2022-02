Japão busca tripulação de caça F15 que caiu

O Japão mobilizou nesta terça-feira (1º) aviões e navios para buscar dois membros da tripulação de um caça F15 que supostamente caiu na véspera, indicou um porta-voz do governo.



Partes da aeronave foram encontradas, mas as autoridades seguem em busca do rastro dos dois pilotos, informou o principal porta-voz governamental Hirozaku Matsuno aos jornalistas.



O caça participava de uma missão de treinamento e desapareceu do radar quando sobrevoava o mar do Japão, pouco depois de decolar na tarde de segunda-feira da base aérea de Komatsu, na região de Ishikawa (centro).



"Como parte da fuselagem foi encontrada na região, acreditamos que o caça sofreu um acidente", explicou Matsuno.



O porta-voz explicou que a missão de busca envolve aviões e barcos da Força de Autodefesa, assim como navios do serviço da Guarda Costeira.



Por enquanto, nenhuma explicação foi dada sobre o ocorrido e o ministro da Defesa não ordenou a interrupção do uso desse tipo de aeronave.