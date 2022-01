Derramamento de petróleo afeta uma reserva ambiental e um rio na Amazônia equatoriana

O derramamento de petróleo que afeta a Amazônia equatoriana desde sexta-feira atingiu um dos rios que abastecem comunidades indígenas e contaminou parte de uma grande reserva ambiental de 400 mil hectares.



"Os danos estão dentro do Parque Nacional Cayambe-Coca", disse o Ministério do Meio Ambiente nesta segunda-feira (31) em um primeiro relatório sobre o alcance da emergência.



Com 403 mil hectares, o parque abriga uma grande variedade de fauna e é uma importante reserva hídrica.



Fundada em 1970, a reserva está localizada no nordeste do Equador e se estende pelas províncias andinas de Pichincha (cuja capital é Quito) e Imbabura, além das províncias amazônicas de Sucumbíos e Napo. As duas últimas concentram 75% da área protegida.



De acordo com o ministério, em princípio há dois hectares afetados pelo derramamento de óleo, que também atingiu o rio Coca, um dos principais da Amazônia e que abastece as aldeias indígenas.



A emergência ambiental ocorreu em decorrência do rompimento do Oleoduto de Petróleo Pesado (OCP), de propriedade de empresas privadas e que transporta cerca de 160 mil barris por dia (bd).



Sua capacidade máxima é de 450.000 bd. O mau tempo na região lançou grandes pedras que caíram no tubo em um local chamado Piedra Fina, a 80 km de Quito, na fronteira das províncias amazônicas de Napo e Sucumbíos.



Juntamente com o Sistema Transequatoriano de Oleodutos (SOTE), estatal, o OCP conecta os poços amazônicos a portos da província de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia.



- Sem quantificar -



Nem o governo equatoriano nem a empresa OCP Ecuador quantificaram o vazamento, nem especificaram se já o controlaram. No entanto, o Ministério do Meio Ambiente antecipou que se trata de um derramamento de "magnitude".



"Nossa equipe monitora 210 km do rio Coca e seus afluentes e coordena o desenvolvimento de contenção e remediação onde são identificados vestígios de hidrocarbonetos", acrescentou em seu comunicado desta segunda-feira.



Comitês de emergência também foram ativados nas províncias de Napo e na vizinha Orellana para "garantir água potável para o consumo da população". Organizações indígenas e ONGs ambientais denunciaram os danos aos mananciais.



"Exigimos saber o número de barris derramados e qual será o processo de entrega de água e alimentos para as comunidades. É evidente que a água do rio não pode ser usada ou consumida", disse a Confederação de Povos Indígenas da Amazônia Equatoriana no Twitter.



A emergência no Equador é a segunda a afetar ecossistemas na América do Sul nos últimos 15 dias, após o vazamento de petróleo bruto na costa central do Peru que foi descrito como um "desastre ecológico" pelo governo peruano.



No Equador, entretanto, a OCP informou no domingo que começou a reparar o oleoduto, para o qual "o petróleo bruto foi coletado em tanques de retenção para ser transferido para a estação Lago Agrio [capital de Sucumbíos] por caminhões-tanque".



No setor Piedra Fina, o OCP e o SOTE realizaram obras para mitigar a erosão do solo causada por um rio em dezembro.



Em maio de 2020, nessa mesma área, um colapso destruiu trechos do SOTE, do OCP e de um gasoduto estadual.



Em seguida, um vazamento de cerca de 15 mil barris atingiu três rios amazônicos e afetou as populações ribeirinhas.



