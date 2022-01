Ex-miss EUA morre após cair de prédio em Nova York

Morre, aos 30 anos, ex-Miss EUA (foto: Instagram/Reprodução )

Cheslie Kryst, ex-Miss Estados Unidos, morreu na manhã deste domingo (30/01) após cair do prédio em que morava, em Nova York. Segundo a polícia, a suspeita é que Kryst tenha cometido suicídio. A modelo foi vista pela última vez no 29º andar do edifício.