Fotógrafo morre de hipotermia após desmaiar na rua e não receber ajuda

René passou mais de nove horas caído na rua até ser socorrido (foto: Reprodução)

O fotógrafo suíço René Robert, de 84 anos, morreu de hipotermia depois que desmaiou em uma rua de Paris, na França, e não recebeu nenhuma ajuda. O caso aconteceu no último dia 19. De acordo com o jornal espanhol El País, o fotógrafo ficou 9 horas caído no chão e morreu de frio.

René passou mal enquanto se dirigia ao centro de Paris e quando foi encontrado pelos bombeiros já estava morto devido à hipotermia. Os bombeiros foram chamados por uma pessoa em situação de rua.





"Que pelo menos se aprenda alguma coisa com esta morte. Quando uma pessoa está deitada no chão, mesmo que estejamos com pressa, vamos ajudá-la, vamos parar", disse ao jornal Michel Mompontet, amigo de René.