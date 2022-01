Joni Mitchell vai retirar músicas do Spotify por 'mentiras' sobre a covid

A cantora Joni Mitchell anunciou que vai retirar suas músicas do Spotify pelas "mentiras" que são transmitidas na plataforma sobre a covid-19, após uma medida similar adotada por Neil Young.



Em um comunicado publicado em seu site, a cantora de "Big Yellow Taxi" afirma que apoia Neil Young, que enfrentou o Spotify ao criticar o polêmico podcast de Joe Rogan, um fã das teorias da conspiração.



"Eu decidi retirar todas as minhas músicas do Spotify", escreveu Mitchell.



"Pessoas irresponsáveis estão espalhando mentiras que custam vidas", acrescentou.



"Sou solidária a Neil Young e às comunidades científicas e médicas globais nesta questão".



O site de Mitchell também publicou uma cópia de uma carta aberta ao Spotify de médicos e cientistas que pedem à empresa a criação de uma política contra a desinformação para combater as repetidas falsidades e teorias da conspiração de Rogan sobre a pandemia de coronavírus.



O Spotify não reagiu de maneira imediata ao anúncio.



Young, cantor e compositor de músicas que incluem "Heart of Gold" e "Harvest Moon", deu um ultimato à plataforma para que escolhesse entre ele ou Rogan.



Ele acusou o Spotify de propagar informações falsas sobre as vacinas que poderiam provocar a morte daqueles que acreditam nas mensagens.



O podcast de Rogan tem milhões de ouvintes e ele assinou um contrato milionário (algumas fontes citam o valor de 100 milhões de dólares) de exclusividade com o Spotify no ano passado.



Os críticos afirmam que o podcast virou uma plataforma de teorias da conspiração e de desinformação, particularmente sobre a covid-19.



Rogan desencorajou a vacinação entre as pessoas mais jovens e promoveu o uso não autorizado do medicamento ivermectina (um antiparasitário) para tratar o vírus.