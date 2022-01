População russa perdeu mais de um milhão de habitantes em 2021

A população russa registrou um recuo de mais de um milhão de habitantes em 2021, um recorde desde a queda da União Soviética, particularmente impactada pela pandemia de covid-19, informou nesta sexta-feira (28) a agência oficial de estatísticas Rosstat.



No ano passado, o país perdeu 1,04 milhão de habitantes, frente a 688.700 em 2020, principalmente devido a um aumento da mortalidade de 15,1%, enquanto a natalidade não teve um recuo importante, informou a Rosstat.



O principal causador desta mortalidade foi a covid-19, que entre 2020 e 2021 esteve relacionada com a morte de 660.000 pessoas.



Os dados da Rosstat costumam ser muito superiores aos do governo, cujo balanço é de 329.443 mortos pelo coronavírus.



A Rússia enfrentou a pandemia com uma campanha de vacinação lenta, quase nenhuma medida de confinamento e ignorando as medidas sanitárias recomendadas, como o uso de máscaras em transportes públicos.



As cifras divulgadas nesta sexta-feira mostram a dificuldade do presidente Vladimir Putin em reverter uma crise demográfica na qual a Rússia está mergulhada há três décadas.



A geração que enfrentou a crise econômica, social e moral que se seguiu à queda da União Soviética há 30 anos é a que está atualmente em idade reprodutiva, mas não demonstra nenhum entusiasmo em fazê-lo.



A taxa de fertilidade na Rússia é atualmente de 1,5 filho por mulher, muito abaixo do 2,1 necessário para garantir a renovação demográfica.