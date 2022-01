Versão chinesa de 'Clube da Luta' se parece mais com livro, diz autor

O final modificado na versão chinesa de "Clube da Luta", no qual as autoridades vencem, é mais parecido ao contemplado no livro original, admitiu o autor.



Fãs do filme na China assinalaram esta semana que uma versão do clássico de David Fincher, de 1999, foi transformada com a exclusão de seu final anarquista.



Em vez da explosão em massa de edifícios que fecha o longa-metragem protagonizado por Edward Norton e Brad Pitt, aparece uma tela negra com um texto.



"A polícia rapidamente descobriu o plano e prendeu todos os criminosos, prevenindo de forma exitosa que as bombas explodissem", diz a legenda.



Enquanto alguns admiradores do filme se incomodaram com a edição e criticaram a censura da China, Chuck Palahniuk, autor do livro de 1996 que foi adaptado ao cinema, se mostrou indiferente à mudança.



"A ironia é que a forma na qual os chineses mudaram o filme o torna mais parecido com o final do livro", disse Palahniuk ao site especializado TMZ. "Ao contrário do final de Fincher, que era mais espetacular visualmente", acrescentou.



"Assim que, de certa forma, os chineses aproximaram um pouquinho o filme do livro", emendou.



Além disso, o escritor comentou que o livro sofreu modificações frequentes para seguir mais de perto a trama do filme.



"Muitas editoras internacionais editaram o romance, para que terminasse como no filme [...] Estive lidando com esse tipo de mudança durante 25 anos", comentou.