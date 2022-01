Vida selvagem: ilha com 2 moradores abre vagas de emprego para casal

Ilha com 2 moradores quer contratar casal para "vida selvagem" (foto: Google Maps)

Moradores de uma pequena ilha, chamada Rona Island, localizada na Escócia abriram duas vagas de emprego no local com a esperança de dobrar a população. Com somente dois habitantes, a província passaria a ter quatro moradores. Como benefício, os contratados poderão morar em uma das quatro casas de campo existentes no local.





A ilha fica na região de Inner Hebrides. Rona ainda tem mais três residências, uma utilizada por quem já vive lá e outras duas alugadas para turistas no verão europeu. A ilha quer encontrar dois trabalhadores imobiliários, que possam realizar tarefas de manutenção no local e gostem de morar em um lugar "selvagem e remoto".





Os candidatos bem-sucedidos que conseguem vivem na natureza e em áreas remotas receberão um porto de escala. O trabalho inclui a manutenção de energia e água fora da rede, caminhos, floresta e infraestrutura, bem como limpeza e manutenção de veículos e lavanderia para duas casas de férias.





Também serão tarefas dos empregados caçar veados-vermelhos, processar a carne de veado, vender produtos e receber visitantes, de acordo com informações do jornal The Mirror.





* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca