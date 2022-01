Aeroporto de Bagdá é alvo de ataque com foguetes

Seis foguetes foram disparados nesta sexta-feira (28) contra o aeroporto de Bagdá, sem provocar vítimas, mas sim danos em um avião civil, informaram fontes das forças de segurança.



Os seis foguetes caíram no estacionamento e nas pistas. Um avião civil, que estava vazio, foi atingido e danificado.



Uma fonte confirmou que o ataque foi executado com seis drones contra as instalações civis do aeroporto.



O avião atingido é um Boeing 767 da companhia aérea aérea iraquiana que passava por reparos.



O ataque não foi reivindicado até o momento.



Nas últimas semanas os lançamentos de foguetes ou ataques com drones atingiram a denominada "Zona Verde", onde fica a embaixada dos Estados Unidos.



Também tentaram atingir uma área diplomática dos Estados Unidos - instalada em uma parte do aeroporto - e as tropas da coalizão internacional presentes em bases iraquianas, que lutam contra os extremistas.



Os atos, que nunca são reivindicados, são atribuídos por Washington a facções pró-Irã no Iraque, que exigem a saída das tropas americanas do país como parte do combate contra os extremistas.