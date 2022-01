Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram de suas máximas nesta quinta-feira, afetados pela alta do dólar.



Em um dia de volatilidade, o Brent atingiu uma nova máxima em sete anos, impulsionado pela crise na fronteira da Ucrânia, e voltou a ultrapassar os 90 dólares por barril para entrega em março, mas fechou em queda de 0,68%, a 89,34 dólares. Em Nova York, o barril do WTI para entrega no mesmo mês perdeu 0,84%, a 86,61 dólares.



"O dólar atingiu fortemente o petróleo, após o Federal Reserve", resumiu Phil Flynn, do Price Futures Group. O banco central dos EUA sinalizou esta semana que pensa em aumentar os juros a partir de março, e "criou uma leve pressão de venda no mercado do petróleo", destacou Carsten Fritsch, do Commerzbank.



O dólar se fortaleceu, o que contribui para preços mais baixos, uma vez que o barril de petróleo bruto se torna mais caro para investidores em outras moedas.



