O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 5,7% em 2021, a alta mais expressiva desde 1984, segundo uma estimativa preliminar do Departamento do Comércio.



No quarto trimestre, o crescimento foi de 6,9%, muito acima do esperado pelos analistas.



Além disso, o consumo das famílias, que representa quase três quartos da economia americana, aumentou 7,9% no ano passado.