Texano tentou introduzir migrantes ilegalmente nos EUA dentro de um caixão

Um homem do Texas admitiu ter tentado introduzir ilegalmente duas pessoas dentro de um caixão envolto com uma bandeira dos Estados Unidos - como os que transportam os corpos de soldados mortos em combate -, informou nesta quarta-feira (26) o Departamento de Justiça americano.



O suspeito, Zachary Blood, de 33 anos, foi pego em outubro quando se dirigia a um posto de controle a bordo de uma van "modificada para transportar caixões" perto da fronteira entre os Estados Unidos e o México, no Texas, segundo declaração da promotora federal Jennifer Lowery.



Interrogado por oficiais sobre o que estava levando, Blood respondeu: "um homem morto, da Marinha", segundo o comunicado.



"No entanto, o caixão estava em más condições e a bandeira dos Estados Unidos estava presa com fita adesiva", acrescentou.



Ao prosseguirem com a inspeção, os agentes encontraram duas pessoas vivas, cidadãos mexicanos que haviam entrado "ilegalmente nos Estados Unidos" dentro do caixão, segundo o Departamento de Justiça.



Os dois admitiram ter cruzado o Rio Grande rumo ao interior dos Estados Unidos e ter pago a um homem para que os levasse a San Antonio, Texas.



Blood pode ser condenado a até cinco anos de prisão e uma multa de até 250.000 dólares.



Os Estados Unidos registraram em 2021 cerca de dois milhões de detenções de migrantes por entada ilegal no país ao longo da fronteira sul com o México, segundo estatísticas oficiais.



As chegadas de migrantes aos Estados Unidos tiveram uma queda pronunciada durante a fase inicial da pandemia de covid-19, mas voltaram a subir no fim de 2020, antes de aumentarem quando o presidente Joe Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021.