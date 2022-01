Fluxo de venezuelanos na fronteira dos EUA cresceu 2.170%, indica delegado de Guaidó

O fluxo de venezuelanos na fronteira entre México e Estados Unidos cresceu 2.170% em 2021, em consequência da crise humanitária na Venezuela, indicou nesta quarta-feira em Washington o delegado do líder opositor venezuelano Juan Guaidó.



Com base nas estatísticas do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), Carlos Vecchio afirmou que, em 2021, o índice de refugiados venezuelanos que chegam aos Estados Unidos aumentou 2.170%, "um número alarmante e sem precedentes".



Vecchio representa Guaidó junto ao governo dos Estados Unidos, que não reconhece a reeleição de Nicolás Maduro em 2018, por considerá-la fraudulenta. "Em 2020, o fluxo de venezuelanos na fronteira México-EUA não ultrapassava 5.000 venezuelanos. Em 2021, ultrapassou 108.000. É um sinal da crise migratória profunda", disse o delegado, assinalando que "isso não irá parar se não resolvermos o problema subjacente: o fim da ditadura e o retorno da democracia à Venezuela".



A fronteira entre os Estados Unidos e o México ficou parcialmente fechada durante boa parte de 2020, devido à pandemia, o que fez o número de imigrantes de qualquer origem cair consideravelmente.



O governo mexicano impôs recentemente uma exigência de visto aos venezuelanos, com o objetivo de tentar conter a migração para os Estados Unidos. Para Vecchio, essa medida "não resolverá a crise, e sim irá aprofundá-la".



Segundo o delegado, a solução é acabar com o governo Maduro "que, em aliança com a Rússia, entre outros regimes, saqueia a Venezuela e aprofunda uma terrível emergência humanitária complexa, que gerou mais de 6 milhões de refugiados".