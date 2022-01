A promessa do presidente americano, Joe Biden, de nomear uma mulher afro-americana para a Suprema Corte continua de pé, disse nesta quarta-feira (26) sua porta-voz, Jen Psaki, enquanto veículos americanos noticiaram a aposentadoria de um juiz do máximo tribunal dos Estados Unidos.



"O presidente disse e reiterou sua promessa de nomear uma mulher negra para a Suprema Corte e essa promessa continua de pé hoje", declarou Psaki que, no entanto, negou-se a confirmar a renúncia do juiz progressista Stephen Breyer.