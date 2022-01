O juiz progressista da Suprema Corte dos Estados Unidos Stephen Breyer, de 83 anos, planeja deixar o cargo no final do atual mandato, ou seja, no final de junho, informaram a NBC e a CNN nesta quarta-feira.



Sua aposentadoria permitirá que o presidente democrata Joe Biden escolha um sucessor e garanta que ele seja confirmado pelo Senado antes das eleições de meio de mandato marcadas para novembro.



O tribunal é atualmente composto por seis juízes conservadores e três progressistas.