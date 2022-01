Preço do barril de petróleo Brent ultrapassa 90 dólares pela primeira vez desde 2014

O preço do barril de Brent ultrapassou, nesta quarta-feira (26), os 90 dólares pela primeira vez desde outubro de 2014, impulsionado pelas tensões na Ucrânia e no Oriente Médio que ameaçam a oferta em um mercado já nervoso.



Às 16h15 GMT (13h15 de Brasília), o preço do Brent do Mar do Norte para entrega em março estava sendo negociado a US$ 90,23 o barril, em alta de 2,30%, minutos depois de atingir um preço máximo de US$ 90,42.



A escalada da situação na Ucrânia "com o contínuo confronto entre a Rússia e os membros da Otan" é a principal responsável pelo aumento do preço nesta quarta-feira, comentou Susannah Streeter, analista da Hargreaves Lansdown.



A embaixada dos Estados Unidos em Kiev pediu hoje que os cidadãos americanos na Ucrânia deixassem o país sem demora.



No domingo, Washington anunciou a retirada de alguns diplomatas e suas famílias, enquanto o Reino Unido o fez na segunda-feira e o Canadá na terça-feira.



A Rússia é o maior produtor de petróleo entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).