OMC autoriza China a impor tarifas a produtos dos EUA por US$ 645 milhões

A Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizou nesta quarta-feira (26) a China a impor tarifas sobre produtos dos Estados Unidos no valor de 645 milhões de dólares, em retaliação às medidas antidumping americanas, em uma disputa que remonta a 2012.



A arbitragem da OMC decidiu que a China pode impor tarifas sobre uma série de produtos importados dos EUA "em um nível que não exceda US$ 645,121 milhões por ano".



O governo americano classificou a autorização dada pela OMC à China como "profundamente decepcionante".



Os Estados Unidos não podem recorrer dessa decisão, mas o sinal verde da OMC não prejudica a decisão da China de impor ou não essas sanções, total ou parcialmente, sob a forma de sobretaxas em uma série de produtos americanos.



A China exigiu em um primeiro momento a possibilidade de até 2,4 bilhões de dólares ao ano, mas depois reduziu suas expectativas para 788,75 milhões. Os Estados Unidos argumentaram que o nível adequado não deveria ser maior do que 106 milhões de dólares ao ano.



A decisão da OMC faz parte de uma antiga disputa entre as duas potências econômicas sobre as medidas antidumping aplicadas pelos Estados Unidos a diversos produtos chineses: aço, mastros eólicos, papel e tubos.



Em 2012, a OMC estabeleceu um grupo de especialistas a pedido da China.



Os Estados Unidos justificaram essas medidas alegando a necessidade de compensar os subsídios chineses a determinados setores industriais.