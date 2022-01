Papa pede para que pais não condenem filhos gays: 'Há muita dor'

Papa pede para que pais "não condenem" filhos gays (foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

O papa Francisco pediu, nesta quarta-feira (26/1), para que pais não condenem seus filhos devido à orientação sexual. O apelo foi feito durante audiência semanal do vaticano. O papa Francisco pediu, nesta quarta-feira (26/1), para que pais não condenem seus filhos devido à orientação sexual. O apelo foi feito durante audiência semanal do vaticano.





A fala foi feita ao citar as dificuldades que os pais podem enfrentar na criação dos filhos. "Pais que veem diferentes orientações sexuais em seus filhos questionam como lidar com isso, como acompanhar seus filhos e não se esconder atrás de uma atitude de condenação", disse. "A esses pais eu digo que não se espantem. Há muita dor, muita, mas pensem no Senhor, pensem em como José resolveu os problemas e peçam a José que os ajude. Nunca condenar um filho", completou.

O pontífice já disse que apesar de a Igreja Católica não aceitar uniões entre pessoas do mesmo sexo, a instituição pode apoiar as leis civis que dão direitos igualitários a esses casais.





Francisco já fez outras declarações de apoio à comunidade LGBTQIA+, como a de que ele jamais poderia julgar um gay e que católicos deveriam acolher crianças de casais homossexuais.





No entanto, no ano passado, o Vaticano negou o pedido para que padres pudessem abençoar uniões de casais do mesmo sexo. "Deus não pode abençoar o pecado", dizia o comunicado.