Islamistas são condenados à morte por homicídio de ativistas gays

(foto: AFP)

Um tribunal especial antiterrorismo em Bangladesh condenou seis extremistas islâmicos à pena capital, nesta terça-feira (31/8), pelo assassinato de dois defensores dos direitos homossexuais - informaram promotores responsáveis pelo caso.É a primeira vez que um tribunal de Bangladesh julga atos de violência cometidos contra militantes dos direitos gays, neste país de maioria muçulmana onde a homossexualidade é ilegal.A segurança foi reforçada em todo tribunal antes do anúncio do veredicto.Xulhaz Mannan, chefe de redação da Roopbaan, uma revista voltada para a comunidade gay de Bangladesh, e o militante Mahbub Tonoy foram mortos em Daca, em abril de 2016. Os assassinos tinham facões e armas de fogo.O tribunal especial antiterrorismo ordenou a pena de morte de seis membros do Ansar Al Islam, disse o promotor Golam Sarwar Khan."Estamos felizes com o veredicto", disse ele à imprensa.Quatro dos seis condenados à morte foram julgados à revelia, enquanto outros dois réus foram absolvidos.Nazrul Islam, um dos advogados de defesa, advertiu que recorrerá da sentença."Meus clientes são totalmente inocentes. Não têm relação com estes assassinatos", afirmou.O braço da Al-Qaeda no subcontinente indiano assumiu a responsabilidade pelo assassinato dos dois militantes por "promoverem a homossexualidade".Após a denúncia de assassinato apresentada pelo irmão de Xulhaz Mannan, porém, a polícia acusou oito membros do grupo de Bangladesh Ansar Al Islam. Conseguiu prender apenas quatro.Cinco deles já haviam sido condenados à morte em fevereiro pelo assassinato de um blogueiro e de um editor em 2015.