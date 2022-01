Porta-voz do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi buscará reeleição

Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e a mulher mais poderosa de Washington, anunciou nesta terça-feira (25) sua candidatura à reeleição no Congresso, sem especificar se também deseja permanecer no cargo como presidente.



"Esta eleição é crucial", destacou a parlamentar de 81 anos, sobre as eleições legislativas de meio de mandato em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, corre o risco de perder a maioria democrata de que goza no Congresso.



"É a nossa democracia que está em jogo, nada menos que isso", insistiu a eleita pelo estado da Califórnia em um vídeo postado no Twitter, lembrando o ataque ao Capitólio perpetrado por partidários de Donald Trump e as restrições adotadas em alguns estados republicanos contra o acesso ao voto.



"Mas, como dizemos, não lamentamos, agimos", declarou Pelosi, uma habilidosa estrategista, presente no Congresso desde 1987 e que conhece em primeira mão os meandros do poder.



"É por isso que estou concorrendo à reeleição", anunciou.



Pelosi, no entanto, mostrou discrição sobre seu desejo de estar na Câmara dos Deputados. A ala esquerdista do Partido Democrata vem pressionando há vários anos por uma mudança de liderança.



Considerada moderada em seu distrito eleitoral de São Francisco, Nancy Pelosi é a grande responsável pela aprovação do plano de infraestrutura de Joe Biden, assim como havia sido para a reforma da saúde de Barack Obama.



Os conservadores denunciam, no entanto, a arrogância dessa mulher, esposa do empresário e milionário Frank Pelosi.



Durante os quatro anos da presidência de Donald Trump, ela assumiu o papel de principal oponente do presidente republicano. Em um gesto espetacular, Pelosi rasgou o último discurso do Estado da União do então inquilino da Casa Branca em fevereiro de 2020.



Mãe de cinco filhos, Nancy Pelosi nasceu em 26 de março de 1940 em Baltimore em uma família católica ítalo-americana. Seu pai e irmão foram prefeitos desta grande cidade industrial no nordeste do país.



