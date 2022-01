Bebê pega celular dos pais e compra cerca de R$ 10 mil em móveis nos EUA

Pequeno Ayaansh Kumar rapidamente virou notícia na internet (foto: Reprodução Redes Sociais)

Um garotinho de quase dois anos comprou pelo celular, sem querer, cerca de R$ 10 mil em móveis. O caso aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O pequeno Ayaansh Kumar virou notícia na internet.

A mãe do menino, Madhu Kumar, pesquisava alguns itens em uma loja online e salvou alguns bens no carrinho de compras. Foi aí que o garotinho acessou o aparelho e efetuou as compras.

Os pais do garotinho só descobriram o ocorrido quando caixas começaram a chegar no endereço deles. Eles procuraram a loja e conseguiram devolver os produtos e reaver o dinheiro gasto.