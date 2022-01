Três foguetes caem perto da casa do presidente do Parlamento iraquiano

Três foguetes caíram nesta terça-feira (25) perto da casa do presidente do Parlamento iraquiano, Mohamed al Halbusi, a oeste de Bagdá, ferindo duas crianças, horas depois que o tribunal confirmou a reeleição do líder sunita.



Os foguetes caíram a "500 metros" da casa de Halbusi na cidade de Gurma, na província de Al Anbar, a oeste de Bagdá, disse à AFP um alto funcionário dos serviços de segurança.



O ataque tinha como alvo o chefe do Parlamento, garantiu o funcionário, sob condição de anonimato. Ele também disse não saber se Halbusi estava em sua residência no momento das explosões.



Duas crianças ficaram feridas e foram "levadas ao hospital", informou a polícia em um comunicado.



O ataque ocorre em um contexto político tenso no Iraque, mais de três meses após as eleições legislativas de 10 de outubro.



Halbusi, um influente líder político da comunidade sunita minoritária do Iraque, preside o Parlamento desde 2018.



A Suprema Corte do país validou sua reeleição na manhã desta terça-feira, contestada por dois deputados na sessão de abertura do Parlamento em 9 de janeiro, marcada por desavenças.