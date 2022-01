Em sua corrida por veículos elétricos, GM investe US$ 7 bi em Michigan

A montadora americana General Motors planeja investir 6,6 bilhões de dólares no estado do Michigan como parte de seu plano de desenvolvimento de veículos elétricos, que incluem a transformação de uma linha de produção e a construção de uma nova fábrica de baterias, além de outros US$ 500 milhões para modernizar duas fábricas.



É o maior investimento em projetos específicos anunciado até agora pelo grupo, de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira(25). A GM planeja investir um total de 35 bilhões até 2025 para produzir veículos elétricos e autônomos.



Essa iniciativa, que deve permitir a criação de cerca de 4.000 empregos neste estado do norte dos Estados Unidos, foi bem recebida pelo presidente Joe Biden.



É o "mais recente sinal de que minha estratégia econômica está ajudando a estimular um retorno histórico para a indústria americana", disse Biden em nota, enfatizando que incentivou o desenvolvimento de veículos elétricos.



Biden assinou uma ordem executiva prevendo que até 2030 metade dos veículos vendidos nos Estados Unidos serão livres de emissões - elétricos, híbridos, recarregáveis ou hidrogênio. Seu plano de infraestrutura, ratificado em novembro, também prevê financiamento para a construção de postos de recarga elétrica.



As vendas de veículos elétricos subiram 89% nos Estados Unidos em 2021, segundo a consultoria Cox Automotive. Mas elas representaram apenas 3% das vendas de veículos no país.



