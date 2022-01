Elton John testa positivo para covid e adia shows de turnê nos EUA

O astro britânico do pop Elton John adiou nesta terça-feira (25) duas apresentações nos Estados Unidos, que fazem parte de uma longa turnê de despedida, depois de testar positivo para a covid-19.



"É sempre uma grande decepção adiar os shows e sinto muito por qualquer pessoa afetada por isso, mas quero manter a mim e minha equipe em segurança", disse o músico de 74 anos em um comunicado nas redes sociais, em referência ao adiamento de duas apresentações em Dallas, no estado do Texas.



"Felizmente, estou completamente vacinado e com dose de reforço, e meus sintomas são leves", assinalou o músico.



Os shows, que são parte da turnê "Farewell Yellow Brick Road", estavam programados para os dias 25 e 26 de janeiro. Tanto Elton John como o American Airlines Center de Dallas, o local onde aconteceriam as apresentações, disseram que os eventos serão remarcados e que os fãs devem manter seus ingressos.



John garantiu que espera estar saudável o suficiente para seu próximo show, no dia 29 de janeiro, em Little Rock, no estado do Arkansas.



A turnê, que está sendo considerada como a última do artista, tem se deparado com cancelamentos e adiamentos por causa da pandemia de coronavírus, assim como vem acontecendo com muitos outros eventos artísticos.



A lenda do pop também se submeteu recentemente a uma operação no quadril que o obrigou a remarcar várias apresentações.