Cheiro ruim em voo causa enjoos e obriga tripulação a usar oxigênio

Voo era da companhia Easyjet (foto: Reprodução/Reuters) Um mau cheiro não identificado causou transtornos a tripulação de um voo da companhia Easyjet nessa sexta-feira (21/1). O voo do Airbus A320, que já estava em procedimento de pouso, fez com que os tripulantes usassem máscaras de oxigênio durante a execução.









Os tripulantes da aeronave relataram ao The Aviation Herald que sentiram enjoo e um "gosto anormal" no ar.





Após o pouso do avião, as portas foram abertas e, de acordo com as informações, o cheiro e os sintomas dos tripulantes desapareceram.





Apesar do incidente relatado, a aeronave voltou a decolar cerca de 6h15 depois, retornando a Lyon.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci