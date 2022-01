Repórter é atropelada durante transmissão ao vivo nos EUA; veja vídeo

A repórter conversa com o âncora do telejornal após ser atropelada (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma repórter foi atropelada por um carro durante uma transmissão ao vivo do telejornal do canal WSAZ-TV, da cidade de Dunbar, na Virgínia Ocidental, Estados Unidos. Apesar do susto, ela não se machucou e voltou depois de alguns instantes para continuar a conversar com o âncora que estava no estúdio.

O incidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (19/1), quando a repórter Tori Yorgey estava cobrindo o rompimento de uma adutora na cidade. Antes de começar a dar as informações, um carro se aproxima e atropela Tori.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot!





Ela continua falando que está bem. "Meu Deus! Acabei de ser atropelada por um carro, mas estou bem, Tim", disse a repórter. Ela ainda ‘brincou’ com a situação e contou que não era a primeira vez que tinha sido atropelada.





"Na verdade, eu também fui atropelada por um carro na faculdade. Estou tão feliz por estar bem.”





O vídeo do episódio viralizou nas redes sociais, mas dividiu a opinião das pessoas. Alguns comentários elogiam a repórter por sua tranquilidade e profissionalismo. Já outros criticaram a emissora, por Tory estar sozinha no momento da transmissão, sem a companhia de um profissional responsável por fazer as imagens.

