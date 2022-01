Twitter inclui o Brasil em função que permite denunciar tuítes falsos

Já foram reportados cerca de 3 milhões de tuítes que violam as políticas da plataforma (foto: PhotoMIX-Company/Pixabay) O Twitter anunciou nesta segunda-feira (17/1) que o Brasil, Espanha e Filipinas estão inclusos no grupo de países que testam a nova função de denunciar informações enganosas. O recurso foi anunciado em 17 de agosto de 2021, mas estava disponível apenas nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e Austrália.









"Estamos avaliando se esta é uma abordagem eficaz, então estamos começando aos poucos. Podemos não tomar medidas e não responder a cada relatório do experimento, mas sua opinião nos ajudará a identificar tendências para que possamos melhorar a velocidade e a escala de nosso trabalho mais amplo de desinformação", afirmaram.





De acordo com a empresa, desde agosto do ano passado, quando a função foi adicionada nos primeiros países, cerca de 3 milhões de tuítes que violaram as políticas da plataforma já foram reportados.





