Portugal: Três mil passageiros desembarcam de cruzeiro com foco de COVID-19

Depois que os primeiros casos de contágio apareceram, a operadora AIDA Cruises Sunday decidiu suspender a viagem (foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Cerca de três mil passageiros foram obrigados a desembarcar nesta segunda-feira (3/1) de um cruzeiro que seguia para as Ilhas Canárias depois que um surto de COVID-19 os forçou a parar em Lisboa, informaram as autoridades portuguesas.





Os primeiros passageiros com resultado positivo no "AIDAnova" foram colocados em um ônibus com destino ao aeroporto de Lisboa antes do amanhecer, afirmou o chefe da Polícia Marítima de Lisboa, Diogo Vieira Branco.

Os primeiros passageiros com resultado positivo foram colocados em um ônibus com destino ao aeroporto de Lisboa (foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)



O restante dos passageiros será transferido no final da tarde, acrescentou.



O navio de cruzeiro, com 2.844 passageiros e 1.353 tripulantes (tem capacidade para 5.200 pessoas), atracou em Lisboa depois de passar pelo porto de La Coruña, no noroeste da Espanha.



Estava programado para chegar às Ilhas Canárias espanholas depois de passar pela ilha portuguesa da Madeira.



Depois que os primeiros casos de contágio apareceram na quarta-feira, a operadora AIDA Cruises Sunday decidiu suspender a viagem "para a segurança e saúde de seus hóspedes e da tripulação", disse um porta-voz à AFP.



Nesta segunda, o navio registrou 68 casos positivos, 60 deles entre os tripulantes.



Segundo o chefe da Polícia Marítima de Lisboa, as pessoas infectadas são assintomáticas ou apresentam sintomas leves. A maioria está em quarentena em hotéis de Lisboa, explicou.