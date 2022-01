Índia: Autoridades impedem desembarque de cruzeiro por surto de COVID-19

O "Empress" zarpou de Mumbai com destino à ex-colônia portuguesa de Goa (foto: Reprodução/ Pixabay)

Mais de 2.000 pessoas que viajavam em um cruzeiro em águas indianas foram impedidas de desembarcar após um surto de COVID-19 a bordo, informaram as autoridades nesta segunda-feira (3/1).O "Empress" zarpou de Mumbai com destino à ex-colônia portuguesa de Goa, mas as autoridades portuárias bloquearam o navio no domingo quando estava perto de seu destino, na cidade de Vasco, após detectar as infecções.Ao menos 66 pessoas a bordo estão infectadas com o vírus, disse à AFP Eugene D'Souza, patologista do Hospital Victor. Os infectados terão que realizar uma quarentena ou serem hospitalizados, acrescentou.O ministro da Saúde de Goa, Vishwajit Rane, disse hoje que as autoridades estavam decidindo se iriam permitir que os passageiros deixassem o navio, operado pela empresa indiana Cordelia Cruises.O setor de cruzeiros luta para se recuperar após a interrupção das viagens no começo da pandemia e depois que vários navios foram afetados por surtos de covid-19.