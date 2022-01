Jornais israelenses são hackeados no aniversário do assassinato de general iraniano

Dois importantes portais de informação israelenses foram hackeados nesta segunda-feira (3) e divulgaram ameaças contra Israel, um incidente que poderia estar relacionado com o aniversário do assassinato do general iraniano Qasem Soleimani.



A página em inglês do Jerusalem Post e a conta do Twitter em hebraico do jornal Maariv publicaram hoje pela manhã a imagem de um punho lançando um obus em um anel, em direção a uma cúpula destruída.



"Estamos perto de vocês sem que saibam", dizia um slogan, em inglês e hebraico, abaixo do punho.



O hackeamento coincidiu com o segundo aniversário da morte do general iraniano Qasem Soleimani e de seu tenente iraquiano, ambos abatidos por um drone dos Estados Unidos na estrada que leva ao aeroporto internacional de Bagdá.



Naquele momento, os Estados Unidos declararam que Qasem Soleimani, que costumava usar um anel como o da imagem, preparava uma ação iminente contra a equipe americana mobilizada no Iraque.



