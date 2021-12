Novo recorde: Número de casos diários de COVID no mundo supera 1,6 milhões

Número de casos diários de COVID-19 bate novo recorde (foto: AFP/Reprodução )

Desde o início da pandemia, em 22 de janeiro de 2020, foram confirmadas 285,5 milhões de pessoas diagnosticadas com o vírus. Ainda de acordo com o Worldometer’s, a marca de um milhão de casos por dia do COVID-19 só foi atingida nos últimos três dias. O último recorde havia sido marcado na segunda-feira (27/12), com 1,4 milhão de casos diários de coronavírus registrados no mundo.Desde o início da pandemia, em 22 de janeiro de 2020, foram confirmadas 285,5 milhões de pessoas diagnosticadas com o vírus. Ainda de acordo com o Worldometer’s, a marca de um milhão de casos por dia do COVID-19 só foi atingida nos últimos três dias.





Os Estados Unidos lideram o ranking de países com o maior número de casos ativos alcançando 465.670 diagnósticos da doença. Em seguido aparece a França com 208.099 casos. Em terceiro, está o Reino Unido, que registrou 183.037 pessoas infectadas com o coronavírus neste período de 24 horas. No Brasil, foram anotados 9.128 casos.



Em relatório epidemiológico semanal, a Organização Mundial da Saúde alerta sobre a alta transmissibilidade da nova variante. "O risco global relacionado com a nova variante ômicron permanece muito elevado".



O documento destaca que o número de casos dobra a cada "dois a três dias". Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o "tsunami" criado pela circulação simultânea das variantes delta e ômicron está levando "os sistemas de saúde à beira do colapso".

