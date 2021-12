Portugal reduz duração da quarentena por covid-19

As autoridades de saúde portuguesas decidiram nesta quinta-feira (30) reduzir de dez para sete dias o período de quarentena imposto a pessoas com covid-19 que não apresentarem sintomas e para as pessoas que estiveram em contato com elas.



Alegando que o período de incubação da variante ômicron é menor, a Direção-Geral de Saúde seguiu os passos de outros países que também reduziram o período de quarentena, como Espanha e Estados Unidos. Atualmente, a variante ômicron é a causa de cerca de 75% dos novos casos de covid-19 registrados em Portugal.



Portugal possui uma das populações mais vacinadas do mundo contra a covid-19 (89,4%). Nesta quinta-feira, registrou um novo recorde de casos diários, com 28.659 casos adicionais em 24 horas.



O número de hospitalizados superou mil pela primeira vez desde o inverno, quando o país foi tomado por uma onda ligada à variante Alfa.



Por outro lado, o número de mortes diárias e a taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos se mantêm relativamente estáveis há quinze dias.