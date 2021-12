Com avanço da ômicron, EUA aposta em reduzir quarentena para limitar faltas ao trabalho

As companhias aéreas e os proprietários de restaurantes, em particular, aceitaram a medida (foto: Prakash Singh/AFP )

O governo dos Estados Unidos limitou a duração das quarentenas com a esperança de diminuir as faltas ao trabalho diante do aumento exponencial dos casos de covid, uma medida que foi recebida de forma distinta pelas companhias e associações de funcionários.As empresas, em particular as companhias aéreas e os proprietários de restaurantes, deram boas-vindas à decisão, que, no entanto, tem sido muito criticada pelos sindicatos, pois estes temem um aumento da pressão sobre os trabalhadores para que retornem às suas funções."Acredito que pode nos ajudar em função de que é difícil encontrar" mão de obra, comenta Dmitry Fetokakis, dono de três restaurantes em Houston (Texas), que empregam aproximadamente 120 funcionários. "Devemos seguir vivendo, devemos seguir dirigindo os nossos negócios", disse à AFP.As autoridades sanitárias reduziram o tempo de quarentena recomendado às pessoas com teste positivo de covid-19 para cinco dias, tanto para os assintomáticos como para os não vacinados que tiveram contato com o vírus.A maioria das infecções ocorrem nos dois dias anteriores e nos três posteriores ao início dos sintomas, justificaram as autoridades.A companhia aérea Delta, que havia pedido publicamente essa mudança, saudou a decisão do governo Biden, pois permite "mais flexibilidade para organizar os horários de tripulações e funcionários durante o período das festas de fim de ano".Milhares de voos foram cancelados nos últimos dias devido ao crescimento meteórico da variante ômicron, que contaminou ou expôs as tripulações.Para a federação que representa os comerciantes, NRF, a medida também é "bem-vinda", pois traz "mais clareza".Em Nova York, ela permitirá ajudar os restaurantes que, além dos cancelamentos de numerosos eventos de fim de ano, foram obrigados a fechar quando cozinheiros e garçons tiveram que se isolar, comentou Andrew Rigie, da Aliança de Hotéis e Serviços de Catering. "Não podemos parar a economia toda hora", disse à AFP.Os sindicatos, por outro lado, estão reticentes com as medidas.Quando o governo decidiu na semana passada reduzir os períodos de isolamento para os profissionais de saúde com covid-19, o sindicato de enfermeiros NNU previu "mais transmissão, doença e morte".Já a associação de comissários de bordo e aeromoças AFA teme que as empresas pressionem os empregados a retornar ao trabalho após cinco dias, mesmo que não se sintam melhores."Não podemos permitir que o cansaço pandêmico leve a decisões que aumentem a duração da pandemia ou que façam com que os trabalhadores sejam responsabilizados por isso", destacou o sindicato em nota.