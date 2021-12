Biden suspende restrições de viagem impostas a vários países africanos por ômicron

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira (28) que levantará, no dia 31 de dezembro, as restrições de viagem impostas a oito países africanos por causa da variante ômicron do coronavírus.



"As restrições de viagem [...] já não são necessárias para proteger a saúde pública", detalhou Biden em um decreto.



A reabertura das fronteiras começará a partir de 00h01 de sexta-feira (31) no horário de Washington (02h01 em Brasília) para África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Namíbia, Lesoto, Eswatini (antiga Suazilândia), Moçambique e Malawi.



A decisão de restringir a entrada de viajantes vindos desses países foi tomada em 26 de novembro "por prudência", depois que se soube que uma nova variante do coronavírus, a ômicron, tinha sido detectada na África do Sul, conforme afirmou na época um porta-voz da Casa Branca.



Joe Biden escreveu nesta terça que a decisão de suspender as restrições foi tomada por recomendação das autoridades sanitárias e acrescentou que os pesquisadores americanos, "em colaboração com os cientistas sul-africanos que detectaram a variante, obtiveram grandes avanços na compreensão da ômicron".



O nível de perigo é menor do que se acreditava inicialmente, acrescentou o presidente, ao argumentar que "os cientistas concluíram que as pessoas vacinadas contra a covid-19 estão protegidas contra as formas graves" da doença.



O governo Biden foi alvo de uma enxurrada de críticas por ter imposto e mantido as restrições de viagem apenas para os países da África Austral, apesar de a nova variante do coronavírus se propagar rapidamente por todo o mundo.