ONG Save the Children confirma que dois funcionários morreram em massacre em Mianmar

A ONG Save the Children confirmou nesta terça-feira (28) a morte de dois funcionários que estavam desaparecidos desde o massacre de 35 civis em Mianmar em 24 de dezembro.



"É com profunda tristeza que confirmamos que dois membros da Save the Children estavam entre as pelo menos 35 pessoas, incluindo mulheres e crianças, que morreram em 24 de dezembro em um ataque do exército de Mianmar no estado de Kayah", afirmou a ONG em um comunicado.



No sábado foram divulgadas fotos nas redes sociais que mostravam dois caminhões e um carro incendiados em uma estrada do município de Hpruso, ao leste do estado de Kayah, com vários corpos carbonizados.



Os combatentes locais contra a junta militar e um grupo de vigilância acusaram as tropas militares de atacar Hpruso após os confrontos com os dissidentes da região.



Os dois funcionários da ONG "trabalhavam em uma resposta humanitária em uma comunidade próxima quando se viram bloqueados pelo ataque", afirmou a organização.



"Os militares forçaram as pessoas a saírem de seus carros, prenderam algumas, mataram muitas e queimaram os corpos".



O exército de Mianmar nega as acusações.



O país vive um cenário de caos desde o golpe de Estado de fevereiro, com mais de 1.300 pessoas mortas na repressão das forças de segurança, segundo uma organização local.