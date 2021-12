Sete pessoas morrem em acidente de ônibus na Colômbia

Sete pessoas morreram nesta segunda-feira (27) em um acidente de trânsito na rodovia que liga as duas principais cidades da Colômbia, informaram autoridades locais.



O incidente ocorreu às 3h, horário local, no município de San Luis, na rota que liga Medelín (noroeste) a Bogotá.



"São 7 mortos, 2 mulheres e 5 homens, todos maiores de idade. Os demais ficaram feridos com pequenos traumas", informou à AFP uma porta-voz do governo de Antioquia, onde fica San Luis, sem especificar quantos ficaram feridos.



Imagens divulgadas pela televisão estatal Teleantioquia mostram uma barreira de contenção rompida e vários policiais e brigadistas realizando operações de resgate em um penhasco próximo à estrada.



Segundo a mídia, as vítimas viajavam em um ônibus particular que caiu no abismo.



As autoridades não informaram as possíveis causas do acidente.



Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte na Colômbia.



Entre janeiro e outubro deste ano, 5.923 pessoas perderam a vida em acidentes rodoviários neste país de 50 milhões de habitantes.



O número supera as 4.900 mortes no ano anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.