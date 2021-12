Possíveis cenários na Etiópia após anúncio de recuo dos rebeldes

O anúncio de retirada, por parte dos rebeldes do Tigré, para seu reduto no extremo mais ao norte da Etiópia, renovou a esperança de paz, depois de 13 meses de guerra marcados por massacres e violações em massa.



Em um momento em que as forças leais ao primeiro-ministro Abiy Ahmed acumulam vitórias militares consecutivas e se vê o anúncio dos rebeldes como uma forma de esconder sua derrota no campo de batalha, as perspectivas de paz permanecem, contudo, incertas.



Confira abaixo a situação atual e os desafios para o país:



- Por que os rebeldes declararam retirada?



Oficialmente, a Frente de Libertação do Povo do Tigré (TPLF) afirma que sua retirada das regiões de Afar e Amhara pretende abrir caminho para o fim das hostilidades, seguido do início das negociações de paz. A saída para Tigré é, porém, um duro golpe para a TPLF, que, no mês passado, ainda rejeitava os apelos do governo para deixar as duas regiões.



- Que fatores explicam a vitória militar do governo?



A Força Aérea é uma dos setores em que o governo sempre teve vantagem, mesmo quando a TPLF parecia estar em alta, obtendo ganhos territoriais que a colocaram a 200 quilômetros por estrada da capital do país, Adis Abeba.



Ao contrário dos rebeldes, as forças federais têm acesso aos aviões de combate e a drones armados que bombardearam Tigré nos últimos meses, graças ao acordo de cooperação militar firmado pelo governo em agosto com a Turquia.



- A guerra vai acabar?



Não exatamente. O governo anunciou na sexta-feira (24) que suas tropas não avançariam para a região do Tigré, mas advertiu que a decisão pode ser mudada, e um cessar-fogo, não declarado.



Caso se confirme, a trégua temporária dos combates pode ajudar a baixar a temperatura. Observadores próximos do conflito permanecem cautelosos, porém, sobre se declarar o fim da guerra prematuramente.



- Quais são os desafios potenciais imediatos?



A TPLF governou a Etiópia com mão de ferro por três décadas até a chegada de Abiy ao poder em 2018. Também travou uma dura guerra com a Eritreia nos anos 1990.



O conflito atual exacerbou as rivalidades étnicas com os Amhara - o segundo maior grupo étnico nacional -, particularmente cautelosos com os rebeldes e sua enorme força de combate, estimada em 250.000 membros.



A TPLF já pediu ao Conselho de Segurança da ONU que garanta a retirada das forças Amhara e das tropas eritreias da região, reivindicada por Amharas e tigrenses.



- O que a comunidade internacional pode fazer?



Apesar dos obstáculos, a possibilidade de interrupção dos confrontos criou uma pequena oportunidade de diálogo, com o objetivo de encerrar um conflito que deixou milhares de mortos e deflagrou uma grave crise humanitária.