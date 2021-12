Lufthansa cancela 10% de seus voos devido à variante ômicron

A primeira companhia aérea europeia Lufthansa cancelará dezenas de milhares de voos durante o inverno (boreal) devido à propagação da variante ômicron da covid-19, informou seu diretor-geral nesta quinta-feira (23).



"Constatamos uma importante queda das reservas entre meados de janeiro e fevereiro", portanto "devemos cancelar 33.000 voos, ou seja, cerca de 10% dos voos programados para este inverno", informou o diretor-executivo da Lufthansa, Carsten Spohr, em entrevista ao jornal Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).



A companhia aérea alemã também anunciou que cancelaria as rotas transatlânticas para a América do Norte, que conectam principalmente com as cidades de Boston, Houston e Washington entre 23 e 26 de dezembro, devido ao "aumento do número de pacientes" entre os pilotos, segundo um porta-voz da empresa.



A companhia aérea escandinava SAS informou na quarta-feira que uma quantidade mais alta que o normal de pessoas infectadas com covid e as recomendações sanitárias associadas contribuíram para a recente onda de cancelamentos de voos da companhia.



Por outro lado, ao observar uma "repentina" desaceleração das reservas, a Ryanair - maior companhia aérea europeia em relação a número de passageiros - alertou na quarta-feira à noite que seus prejuízos anuais muito provavelmente seriam o dobro do previsto, por causa do impacto desta nova variante, mais contagiosa.



A associação de aeroportos europeus ACI Europa, citando dados preliminares, calculou nesta quinta-feira que o tráfego de passageiros diminiu 20% nas instalações desde de 24 de novembro, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou ter identificado essa nova variante na África do Sul. Ao mesmo tempo, o índice de ocupação dos aviões caiu de 66% para 54%, segundo a ACI.



Lufthansa



SAS



RYANAIR HOLDINGS PLC