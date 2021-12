Berlim elege sua primeira prefeita, a social-democrata Franziska Giffey

A ex-ministra social-democrata Franziska Giffey foi eleita prefeita de Berlim, nesta terça-feira (21), com um plano para acelerar a construção de moradias, diante da alta dos aluguéis.



Giffey, de 43 anos, participou do governo de coalizão liderado por Angela Merkel entre 2018 e 2021 e é a primeira mulher a governar a capital alemã. Há duas décadas, os social-democratas (SPD) estão no comando.



Entre 1947 e 1948, quando a cidade estava dividida em quatro setores, outra mulher, Louise Schroeder, ficou responsável pela gestão dos assuntos correntes, especialmente no início do bloqueio de Berlim por parte dos soviéticos.



O SPD venceu as eleições locais de 26 de setembro passado e vai liderar uma coalizão com os verdes e com a esquerda radical Die Linke. Os representantes locais votaram, e Giffey obteve 84 votos a favor, 52 contra e duas abstenções.



Um dos principais objetivos traçados pelos três sócios é a construção, até 2030, de pelo menos 200 mil moradias nesta cidade que atrai cada vez mais moradores.



Os três partidos decidiram criar uma comissão para avaliar a possibilidade de adotar um política de "expropriação" para empresas imobiliárias, após uma votação a favor, nesse sentido, em um referendo.



Os berlinenses votaram pela "expropriação" de grupos imobiliários que tenham mais de 3.000 imóveis.



A nova prefeita disse, no entanto, ser contrária à medida, por acreditar que não é "o caminho certo", especialmente pelas indenizações envolvidas.



Nesta capital, os aluguéis subiram, em média, 85% entre 2007 e 2019. Ainda assim, permanecem mais baixos do que em cidades como Londres, ou Paris. Este aumento afeta grande parte dos moradores, em uma cidade onde 80% da população é inquilina.