Califórnia processa Walmart por contaminação com resíduos tóxicos

O estado americano da Califórnia anunciou nesta segunda-feira (20) que entrou com um processo contra o Walmart, alegando que o gigante do varejo se desfaz de toneladas de resíduos tóxicos ilegalmente.



O estado garante que realizou 58 inspeções de compactadores de lixo das lojas Walmart entre 2015 e 2021 e encontrou material que requeria tratamento especial no momento do descarte, como pilhas, insecticida, material de limpeza, lixo eletrônico, entre outros.



"Quando alguém joga fora uma bateria ou uma lata de fixador de cabelo pela metade, pensamos que não é grande coisa", disse o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, em um comunicado.



"Mas quando se trata de dezenas de milhares de baterias, materiais de limpeza e outros resíduos perigosos, o impacto sobre o meio ambiente e as comunidades pode ser enorme", acrescentou.



Com base nos registros do Walmart, o estado afirma que a rede de lojas descarta ilegalmente mais de 71 toneladas de lixo tóxico a cada ano em milhões desses itens.



O Walmart respondeu às acusações dizendo que, desde 2010, os reguladores realizaram 3.800 inspeções em suas lojas "sem impor qualquer penalidade por violações da lei de controle de resíduos perigosos", demonstrando a eficácia de seu programa de eliminação de resíduos tóxicos.



