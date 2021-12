México exibe em Paris 18 peças arqueológicas restauradas na França

A embaixada mexicana expôs nesta segunda-feira (20) em Paris 18 peças arqueológicas que foram devolvidas recentemente ao México, a maioria por uma família de colecionadores radicados na França.



Em 6 de dezembro, Diana Filiu Chaparro, membro desta família de colecionadores, devolveu à embaixada 16 peças do patrimônio mexicano.



Outros dois objetos foram devolvidos de forma anônima à embaixada em 15 de novembro.



As 18 peças foram expostas nesta segunda-feira em Paris, antes de serem transferidas ao México.



O lote inclui três figuras de argila do período Clássico Mesoamericano (100-700 d.C.), mas também oito peças de cerâmica, entre elas uma tigela de barro fabricada nas Terras Altas Centrais durante o período pré-clássico mesoamericano (200 a.C. - 200 d.C.).



Há dois anos o México tenta recuperar peças de seu patrimônio histórico que estão em coleções privadas em vários países.



"O patrimônio cultural de um país não se vende. Esses bens são muito importantes para a cultura e a identidade mexicana", declarou nesta segunda-feira à AFP Ingrid Arriaga, encarregada das exposições do Instituto Cultural do México na França.



"São peças que não foram compradas, foram doadas. Esta doação é o resultado de toda uma campanha do governo mexicano para recuperar peças que permitem conhecer melhor o patrimônio arqueológico do México", explicou Arriaga.