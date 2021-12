Banco francês BNP Paribas vende filial Bank of the West por US$ 16,3 bilhões

(foto: Sameer Al-DOUMY / AFP)

O banco francês BNP Paribas anunciou nesta segunda-feira (20) um acordo com o Bank of Montreal (BMO) para a venda de sua filial Bank of the West (EUA), por 16,3 bilhões de dólares.



A operação deve acontecer "formalmente durante 2022, sujeita às habituais condições de suspensão", afirma um comunicado do BNP Paribas.





O banco francês havia adquirido o Bank of the West em 1979.O acordo diz respeito à "venda de 100% das atividades do banco comercial nos Estados Unidos operadas por sua filial Bank of the West, por um preço total de 16,3 bilhões de dólares (...) pagos em dinheiro no momento da operação".O valor "representa 1,72 vez o valor dos ativos líquidos tangíveis do Bank of the West, e 20,5% da capitalização em Bolsa do BNP Paribas".Quando concretizada, a operação deve gerar um "ganho de capital excepcional (líquido de impostos)" avaliado em 3,2 bilhões de dólares, acrescenta o comunicado."Esta operação cria valor para todas as partes", resumiu Jean-Laurent Bonnafé, diretor geral do grupo.