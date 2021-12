Chile: Kast, da extrema direita, reconhece a vitória do esquerdista Boric

O advogado de extrema direita José Antonio Kast reconheceu a derrota (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

O ultradireitista José Antonio Kast reconheceu neste domingo (19/12) a vitória do esquerdista Gabriel Boric na eleição presidencial do Chile. Kast, muitas vezes comparado ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), é do Partido Republicano. Boric, o vencedor, é filiado ao Convergência Social.

"Acabo de falar com Gabriel Boric e o felicitei pelo seu grande triunfo. Desde hoje é presidente eleito do Chile e merece todo o nosso respeito e colaboração. O Chile está sempre em primeiro", escreveu Kast.





Acabo de hablar con @gabrielboric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el Presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1%u270C%uFE0F pic.twitter.com/AvpBKs0GFT — José Antonio Kast Rist %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1 (@joseantoniokast) December 19, 2021

Aos 35 anos, Boric tem trajetória consolidada no movimento estudantil. Ele atuou, também, como deputado. A coalizão que o sustenta tem a presença, inclusive, do Partido Comunista local.



O Chile vive momento de efervescência política. Uma revolta popular culminou na instituição, em julho deste ano, de uma Assembleia Constituinte. Boric substituirá Sebastián Piñera, de forte inclinação à direita.